Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özkoç'a tazminat davası

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Özkoç'unÖzkoç'un partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısında Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ihlal eden isnatlarda bulunduğu belirtildi.
AA'da yer alan habere göre Özkoç'unÖzkoç'un, Erdoğan'a yönelik açıklamalarının mesnetsiz ve kişilik haklarına ağır saldırı mahiyetinde olduğu ifade edilen dilekçede, şu değerlendirmeye verildi:
"Cumhurbaşkanımız, 40 yılı aşkın var olan bir yapının terör örgütü olarak ilan edilmesi ile devletten ve toplumdan tasfiyesi edilmesi mücadelesine liderlik etmiş ve çok önemli başarılar elde etmiştir. Bu nedenle FETÖ, Cumhurbaşkanımıza büyük bir husumet beslemektedir. Bu husumetin bir yansıması olarak 15 Temmuz darbe girişiminde, Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlemiştir. Bu husus, kesinleşen Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyası ile sabittir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, mağduru olduğu bir örgütün faili olarak gösterilmeye çalışmaktadır, ki bu nitelikteki iddiaların akıl ve mantıkla kabil-i telif olmadığı açıktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi liderliği ve mücadelesi sayesinde silahlı terör örgütü PKK'nın da bitme noktasına geldiği kaydedilen dilekçede, bu nedenle örgütün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu husumetin, örgüt elebaşları ve mensupları tarafından sık sık dile getirildiği aktarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, FETÖ ve PKK'ya karşı mücadele ve kararlılığının, toplumun her kesimi tarafından takdir edildiğine dikkat çekilen dilekçede şu ifadelere yer verildi:
"Bugün terör örgütlerinin egemen olmadığı, özgür ve bağımsız, bütünlüğünü muhafaza etmiş bir ülkede yaşıyorsak, bunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı mücadelesinin payı büyüktür. Cumhurbaşkanı'mızı, canı pahasına mücadele ettiği terör örgütlerinin parçası veya yardımcısı olarak göstermek açık bir iftiradır ve kişilik haklarına ağır bir saldırıdır. Kaldı ki adı geçen kişi, bu nitelikteki kışkırtıcı açıklamalarını artık alışkanlık haline getirmiştir. Geçmişte de benzeri mesnetsiz ve kışkırtıcı açıklamalar yaparak TBMM'de gerginliklerin fitilini ateşlemiş ve nahoş görüntülerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Hakaret kastı, yoruma mahal bırakmayacak şekilde ortadadır. Dava ve şikayet konusu söz ve eylemlerinin, düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında himaye edilmesi mümkün değildir. Çünkü bu hürriyetlerin sağladığı yetkiler açıkça kötüye kullanmış, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kişilik haklarını ihlal ederek, ifade hürriyetinin sınırlarına tecavüz edilmiştir. Sonuç olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen şikayet dilekçesinde Engin ÖzkoçÖzkoç hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma açılması talep edilmiştir. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dilekçede ise 250 bin lira manevi tazminatın tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmiştir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!