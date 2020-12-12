Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan'a video mesaj!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na video mesaj gönderdi.
Katılımcıları selamlayan ve kurultaya yapılan nazik davet için teşekkür eden Erdoğan, davete icabet edemese de kalbinin katılımcılarla beraber olduğunun bilinmesini istedi.
Kurultayın başarılı geçmesini, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlar için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, kurultay sonucunda, delegelerin iradesiyle görev alacak başta genel başkan olmak üzere tüm kardeşlere muvaffakiyetler temenni etti.
Bu sene tüm dünya ile beraber Türkiye'yi de etkileyen salgın sebebiyle birçok etkinliği "çevrim içi" olarak yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Erdoğan, "Bulgaristan'ın da değerli dostum Başbakan Borisov'un liderliğinde, koronavirüsle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Türkiye olarak biz de bu süreçte 'dost kara günde belli olur' anlayışıyla elimizden gelen desteği dost ve kardeş halkların istifadesine sunuyoruz." dedi.
Salgının en kritik döneminde Türkiye olarak tıbbi yardım ve destek ile Bulgaristan'ın yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, bu vesileyle koronavirüs salgınında yakınlarını kaybeden soydaşlara ve Bulgar komşulara taziyelerini sundu.
Bu salgının dayanışma ve paylaşmanın önemini tekrar hatırlattığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:
"Siyasi mücadeleden hak ve özgürlüklerin genişletilmesiyle ilgili çabalara kadar her alanda başarının anahtarı birlik ve beraberliktir. Bulgaristan demokrasisi içinde kendine önemli bir yer edinen Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin inşallah yeni dönemde daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Türkiye olarak bizler de Bulgaristan'la aramızdaki iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.
Bu düşüncelerle sözlerime son verirken nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyor, kurultayınızın başarılı geçmesini diliyorum. Sizlerin şahsında Bulgaristan'da yaşayan tüm soydaşlarımıza ve bütün Bulgaristan'a sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."
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