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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'teki felaket ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 20:44 Güncelleme: 06.10.2024 - 20:44
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'teki felaket ile ilgili sosyal medyasından açıklamada bulundu. Erdoğan "AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o paylaşımı:

        Dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

        AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve TİKA'mızla ülkemizin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlerimize uzatıyoruz.

        18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz.

        İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1.050 battaniye, 1.130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz.

        Selden etkilenen tüm Bosna-Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

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