        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Günü mesajı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Günü mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatının 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında BM'nin tesis edilişinin 80'inci yıl dönümünü en kalbi duygularıyla tebrik ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 18:53 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:53
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Günü mesajı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatının 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, kurucu üyeleri arasında yer aldıkları BM'nin tesis edilişinin 80'inci yıl dönümünü en kalbi duygularıyla tebrik ettiğini belirtti.

        Ardı ardına yaşanan iki Dünya Savaşı'nın tecrübeleri ışığında uluslararası barış, dayanışma ve işbirliğini yeşertmek amacıyla kurulan teşkilatın, aradan geçen 80 yıl zarfında birçok sınamadan başarıyla çıktığını kaydeden Erdoğan, "Savaşlar, insani krizler, açlık, yoksulluk, İslam düşmanlığı, terör ve iklim değişikliği gibi birçok tehditle aynı anda mücadele ettiğimiz günümüzde, BM'nin üstlendiği tarihi sorumluluk her geçen gün artmaktadır. Hiç şüphesiz, bu sorumlulukların hakkıyla yerine getirilebilmesi, Birleşmiş Milletler'in temel ilkelerine ve kurucu değerlerine daha güçlü şekilde sahip çıkılmasıyla mümkün olabilecektir." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

        "Bilhassa, uluslararası barış ve güvenliği korumakla mükellef BM Güvenlik Konseyinin tüm insanlığın haklı beklentilerine cevap verecek bir yapıya kavuşturulması kritik önemdedir. Uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin ayaklar altına alındığı Gazze Soykırımı'nda Güvenlik Konseyi başarılı bir sınav verememiştir. 20 binden fazlası çocuk olmak üzere 70 bin Filistinli katledilmiş, 170 bin insan yaralanmış, Gazze devasa bir enkaz yığına çevrilmiş, ancak Güvenlik Konseyi, sadece masum Gazzelilerin değil, Birleşmiş Milletler çalışanlarının dahi güvenliğini sağlayamamıştır."

        'Dünya Beşten Büyüktür' şiarıyla yürüttükleri reform gayretleri gibi teşkilatlarını geleceğe güçlendirerek taşımayı amaçlayan çalışmaları isabetli bulduklarını belirten Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM80 Girişimi'ni desteklediklerini vurguladı.

        "İstanbul'u bir BM Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Bu çerçevede, etkinlik, maliyet ve erişim imkanları gibi faktörlerin yanı sıra sahip olduğu yetişmiş insan kaynağıyla, medeniyetleri ve kıtaları birleştiren İstanbul şehrimizi bir BM Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye olarak, bölgemizden başlayarak tüm dünyada barış, huzur ve güvenliğin egemen olması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü'nü kutladığını ifade eden Erdoğan, teşkilatın tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımların atılmasına yönelik iradelerini bu vesileyle bir kez daha vurguladığını kaydetti.

