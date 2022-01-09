Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum." ifadesine yer verdi.

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