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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 21:20 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:20
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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