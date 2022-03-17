Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."