Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Rahmet-i Rahmanın kâinatı kapladığı, Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği Berat Gecesi’nin, Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Gecemiz mübarek olsun.