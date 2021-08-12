Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından "Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Erdoğan "Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Üç ilimizdeki sel felaketine;

Kadın sağlık çalışanıErkek sağlık çalışanı4644 personel

Kamyonet610 araç

Traktör437 iş makinası

Ambulans66 ambulans

Helikopter19 helikopter

Tır3 Mobil Koordinasyon TIR'ı

Sürat teknesi24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkân ile müdahale etmekteyiz.

AK PARTİ 20. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKERİ ERTELENDİ

Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.



Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız. Ak Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık.

Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız." dedi.