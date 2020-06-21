Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı - İSTANBUL

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Babalar Günü dolayısıyla yaptığı videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum."