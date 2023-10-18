Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında Türkiye ve Azerbaycan'ın bayraklarının bulunduğu bir görsel de yer aldı.