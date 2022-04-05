Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avukatlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyorum.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."