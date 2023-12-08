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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! 2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması! 2024 Ocak asgari ücret ne kadar olacak?

        Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışan ve iş veren tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan yüzde 34 oranındaki zamla birlikte yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak belirlenmişti. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, emekli ve asgari ücret zammında belirleyici olacak 5 aylık enflasyon farkı yüzde 33.65 olarak açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak olan asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının 11 Aralık'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 00:23 Güncelleme: 08.12.2023 - 00:23
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        • 1

          Asgari ücret zammı, 6 Aralık Kabine Toplantısının ardından yeniden gündeme geldi. Temmuz ayından yapılan ara zamla birlikte brüt 13.414,50 ve net 11.402,32 TL olan asgari ücret zammı için 6 aylık enflasyon farkı bekleniyor. Son 5 ayda enflasyon yüzde 33’ü aşarken 6 aylık enflasyon farkının 37,8 olması bekleniyor. Asgari ücret zammı için tek zam çalışmalarını yürüttüklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısının 11 Aralık’ta yapılacağını açıkladı. İşveren ve işçi sendikası ve hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıların ardından yeni asgari ücret zam oranı belirlenecek. İşte 2024 Ocak asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri…

        • 2

          ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 11 ARALIK'TA TOPLANIYOR

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını bildirdi.

        • 3

          ASGARİ ÜCRETTE TEK ZAM MESAJI!

          Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz." mesajını verdi.

          "ENFLASYONU DİZGİNLEYİCİ ADIMLAR ATTIK"

          Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız.

          Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanlarımızın kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek."

        • 4

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ZAMMI AÇIKLAMASI

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı asgari ücret açıklaması şu şekilde;

          "Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz."

        • 5

          6 AYLIK ENFLASYON FARKININ YÜZDE 37,8 OLMASI BEKLENİYOR

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre 2023 yıl sonunda enflasyonun yüzde 65 olması bekleniyor. Enflasyonun beklentilere paralel gerçekleşmesi durumunda son 6 ayın enflasyonu yüzde 37,8 olarak kaydedilecek.

          OVP'deki 2023 büyüme beklentisi de yüzde 4,4 düzeyinde.

        • 6

          ENFLASYON VERİLERİ SONRASI YÜZDE 35 KESİN GİBİ!

          Kulislerde konuşulan ve Cumhurbaşkanı ve Bakan düzeyinde gelen açıklamalarla da desteklenen asgari ücrete yüzde 35 zam ihtimali bugün açıklanan Kasım ayı enflasyon verileriyle de kuvvet kazandı. Temmuz ayında yapılan son zammın ardından geçen 5 ayda enflasyon farkı 35,24 olarak kaydedildi.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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