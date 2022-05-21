Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek art arda 2. kez şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayarak, takımın THY Avrupa Ligi şampiyonu olmasını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "THY Avrupa Ligi şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen, bir kez daha göğsümüzü kabartan ülkemizin gururu Anadolu Efes basketbol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
BAKAN KASAPOĞLU: GURUR DUYUYORUM
Bakan Kasapoğlu da tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olma başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Avrupa basketbolunun zirvesinde bir kez daha bir Türk takımının olmasından dolayı gurur duyuyorum. Başarıda emeği geçen başta Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman olmak üzere teknik ekibe, sonuna kadar mücadelesinden vazgeçmeyen sporcu kardeşlerime, Anadolu Efes Spor Kulübünün bütün paydaşlarına şükranlarımı sunuyorum."
HİDAYET TÜRKOĞLU: ANADOLU EFES'İ KUTLUYORUM
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ligi'nin en büyüğü bir kez daha Anadolu Efes. Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan temsilcimiz Anadolu Efes'i kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU: ANADOLU EFES CAMİASINI YÜREKTEN KUTLUYORUM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Anadolu Efes'i tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde art arda ikinci kez şampiyonluğunu ilan ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan Anadolu Efes Spor Kulübü camiasını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
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