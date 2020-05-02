AK Parti'ye dönüşünün üçüncü yıldönümü münasebetiyle sosyal medya hesabı Twitter'den bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir de video kaydı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Allah'a can borcumuzdan, Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar... Biz #BuYoldanDönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı...
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 2, 2020
16 Nisan Halk Oylaması ile birlikte değişen Anayasa gereği siyasi parti üyeliği önünde bir engel kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs 2017 tarihinde AK Parti’ye yeniden üye olmuştu.
CUMHURBAŞKANI HALK SİSTEMİ'NE GEÇİŞİN KİLOMETRE TAŞI
979 gün aradan sonra gerçekleşen bu dönüş, Türkiye’nin siyasi tarihinde de yeni bir döneme kapı araladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin halk oylamasında onaylanması ile birlikte partili Cumhurbaşkanı modeli de fiilen hayata geçmiş oldu.
NE YAPARSA YAPSINLAR BİZ BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve partisi için bir hayli anlamı olan 2 Mayıs 2017’nin üçüncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dönüş sonrası AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongredeki konuşmasından bölümlerin yer aldığı bir video yayınladı.
Son dönemde ortaya atılan darbe söylentilerine cevap niteliğinde görüntülerin yer aldığı, #BuYoldanDönmeyeceğiz etiketiyle paylaşılan videoda millete hizmet etmenin önemine değinen Erdoğan, “Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz bu yoldan dönmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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