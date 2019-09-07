Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır'da analar destansı bir mücadele veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını satır başları şöyle;

Bazı yerlerde hedeflerimizin gerisinde kalmışsak, bir çok belediyeyi kaybettiysek, bunun faturasını millete değil, kendimize keseceğiz. Demek bir yerde yanlışımız var. Şahsımdan başlayarak, il ilçe teşkilatları kadın ve gençlik kolları hatta üyelere kadar muhasebeyi böyle yapmalıyız. Milletimize her alanda çok daha iyi hizmetler vermeliyiz. Sorumluluğumuzdaki bakanlıklarla ülkemizi en iyi şekilde yönetmeliyiz. Milletimize huzur, güven ve refah içinde yaşayacağı bir ülke sağlamak en önemli vazifemizdir.

DİYARBAKIR'DA ANALAR DESTANSI BİR MÜCADELE VERİYOR

Milletimizin her kesimine sahipsiz olmadığını hissettirmeliyiz. İstanbul başta olmak üzere çeşitle belediyelerden işten çıkartılan insanların feryatlarını duyuyoruz. Tam tersi olsa gök kubbeyi bizim üzerimize yıkmak isteyeceklere bakıyoruz. En ufak bir ses çıkarmıyorlar. Bunlar gelir gelmez işçileri işyerlerinden çıkarmaya, kapıların önüne koydular. Aynı şekilde Diyarbakır'da analar evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor. İnsan hakları diyerek her fırsatta ortalığı ayağa kaldıranlardan en küçük bir ses seda duydunuz mu, yok. Hani vardı ya Cumartesi anneleri... Kıyamet kopuyor muydu? Kopuyordu. O zaman oraya gelenler, şimdi evlatları dağa kaçırılan annelerin yanına uğradılar mı? Üstelik dalga geçiyorlar. Bu iki yüzlüler işçileri, anaları yalnız bırakıyor diye biz de geri duracak değiliz. Taksim'de 12 ağacın yeri değişti diye ortalığı ayağa kaldırdılar. Geziciler ormanlar yakılırken sesleri çıkıyor mu? Bizler kimin çevre dostu olduğunu milletimize anlatmamız lazım. Bu HDP denilen partinin nasıl bir parti olduğunu, PKK'ın bu partinin arkasında ne emelleri olduğunu anlatmamız lazım. Tüm gücümüzle işten çıkarılan emekçilerin de evlatlarından başka gayesi olmayan anaların da yanlarında olacağız.

FAİZ MESAJI: İNANIYORUM Kİ PERŞEMBE GÜNÜ DAHA DA DÜŞECEK

Enflasyon düşüyor mu? Düşüyor. Faizler iniyor mu? İnecek. Perşembe günü para piyasası kurulu toplanıyor. Ben inanıyorum ki faizler daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir bunu göreceksiniz. Cumhurbaşkanımız söylemişti diyeceksiniz. Kur istikrarı sağlandı. İkinci çeyrekte ilk çeyreğe göre büyüdü. İhracatımız rekorlar kırıyor. Önümüzde çok ciddi fırsatla var. Ülkemizi en önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirmeye her zamankinden daha yakınız.

FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT

Suriye'de kurulan tuzağı kısmen bozduk. Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da birkaç haftaya mutlaka çözüm yoluna koyacağız. Sayın Trump'la ABD'de yüz yüze bu konuları ele alacağız. Ne gibi adımlar atacağımızı konuşacağız. Çünkü uygulama ile söyleneneler birbirini tutmuyor. Suriye'nin kuzeyinde YPG PYD gibi örgütlere eğitim veriliyorsa bunu kabul etmemiz, hazmetmemiz mümkün değil. Kiminle savaşacak bunlar? Tek ülke var savaşacakları Türkiye... Biz bunlara sessiz kalabilir miyiz? Bize verilen sözler var.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE ÇABALARI

İdlib'te bir takım sorunlar yaşanıyor. Bu sorunları asla tek başımıza yüklenmeyeceğimizi Avrupa'ya açıkça ilan ettik. Dedik ki ya bu yükü paylaşacaksınız, ya da kapıları açarız. Çünkü 40 milyar dolar gibi bir rakamı biz harcadık. Ama gelen destek 3 milyar euro civarında. Türkiye 4 milyon mültecinin yüküne nasıl katlanacak? Bu yüke biz nasıl katlanacağız? Kusura bakmasınlar. Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz? Biraz da onlar düşünsün. Suriyelilerden 3 binini kendimizin sağladığı güvenlik bölgeye yerleştirdik. Güvenli bölgede en az bir milyon insanı iskan etmeyi düşünüyoruz. Bu sağlanırsa dönüşler artacak.

Türkiye'de ilk yüksek hızlı tren uygulamasını Eskişehir'e yaptık. Bölünmüş yol deyince, ciddi yatırımları Eskişehirimize yaptık. Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla işliyor. Birkaç küçük dokunuşlara ihtiyacı var.