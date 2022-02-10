Afrika'dan 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat'ta eşi Emine Erdoğan'la birlikte Kovid- 19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, Erdoğan çiftine dünyanın pek çok yerinden geçmiş olsun mesajları gönderildi. Erdoğan, kendisine Afrika ülkelerinden gönderilen video mesajların yer aldığı görüntüyü Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, görüntünün açıklamasında şöyle dedi:

"Ne kadar uzakta olursak olalım, güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz birer parça olduğumuz, kalplerinde, güzel temennilerinde, dualarında yer bulduğumuz tüm kardeşlerime en içten şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun."

"SAĞLIK EKİBİMİZE" TEŞEKKÜR EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir diğer mesajında sağlık ekiplerine teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: Hastalığın seyrini hassasiyetle takip eden sağlık ekibimize teşekkür ediyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah yardımcıları olsun. Rabbim’den tüm hastalarımıza en kısa zamanda acil şifalar diliyorum.

"KISA SÜRE İÇİNDE NEGATİF ÇIKMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın da sağlık durumuyla ilgili olarak şu bilgiyi paylaştı:

Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum.