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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediye kapısını kimseye kapamadık - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediye kapısını kimseye kapamadık

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Mamak'ta toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hizmet ederken, kimsenin kökenine ve mezhebine bakmadık. Mamak'taki mahallelerimizin hepsi, siyasi tercihlerinden bağımsız olarak aynı standartlarda hizmet aldılar. Belediye kapısını kimseye kapamadık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:09
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        "Belediye kapısını kimseye kapamadık"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Mamak'ta toplu açılış töreninde konuştu.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

        Mamak’tan aslında daha yüksek oy bekliyorduk. Demek mi mesajlarımızı ulaştırma noktasında eksiklerimiz oldu.

        Hangi kökene, meşrebe, siyasi görüşe mensup olursa olsun, her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır.

        Bizde muhalefet gibi kusuru millete atmak yoktur. Biz hata varsa kusuru kendimizde ararız. Muhalefet cenahı ise yenildikleri seçim sonrası bile bir günah keçisi bulup hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler. Ne oldu 6'lı masa? Hani liderler? Meclise girebildiler mi? Biz yine meclisteyiz. Şimdi gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyoruz. Birlikteyiz. İnşallah Mamak 31 Mart'ta destan yazacak. Biz kazanmış olmamıza rağmen aldığımız oyu yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki mahalli idareler seçimlerinde bunu yapacağız. Eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkartacağız. Ankara bizim. Hepimizin. Yeniden Ankara! 40'tan fazla vilayetin Ankara'ya giriş kapısı olan 4. büyük ilçesidir. Aklım fikrim Ankara. Şu anda karşımda 35 bin Mamaklı var.

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        Mamak’ın eski halini hatırlıyoruz. Gecekondular, çarpık yapılaşma, yokluk gelirdi akla. Biz bu tabloya son verdik. Mamak’ın eski görünümünden kurtulması ve geri düşmemesi için atılımlar gerçekleştirdik. Hizmet ve eser siyasetimizin Ankara’daki sembollerinden bir tanesi oldu. Mamak hala potansiyeli yüksek yerlerin başında geliyor.

        Modern binaları, yeşil alanları, kültür merkezleri ile ilçemiz göz dolduruyor. Özellikle belediye yatırımlarıyla bir başarı hikayesi olarak adından söz ettiriyor. Belediyemizin ilçemize kazandırdığı 52 kalem yatırımı sizlerin hizmetine veriyoruz. Havuzlar, millet kıraathaneleri, kütüphaneler, müzeler, gençlik merkezleri bulunuyor. Bakanlıklarımızın yaptığı eserleri de resmen hizmete alıyoruz. Sağlıkta 256 yataklı Mamak Devlet Hastanesi ve Başak Halk sağlığı merkezini,

        TOKİ tarafından inşa edilen 1000 konutu, polis merkezlerini bugün resmen sizlerin hizmetine sunmuş oluyoruz.

        Mamak belediyemizi ve diğer kurumlarımızı gönülden tebrik ediyorum. 31 Mart’tan sonra sizlerin de güçlü desteği ile bunlara yenilerini ekleyeceğiz.

        Ben Mamak’ın tavrının gerçek belediyecilikten yana olacağına yürekten inanıyorum. Seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Bizde siyaset bir bayrak yarışıdır. Bu seçimlerde Mamak’ta bayrak değişimine gittik. Asım Balcı kardeşimizi aday gösterdik.

        Asım Balcı kardeşimin Mamak’ta hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak Asım kardeşimin yanında olacağım. Hizmet ederken, kimsenin kökenine ve mezhebine bakmadık. Mamak'taki mahallelerimizin hepsi, siyasi tercihlerinden bağımsız olarak aynı standartlarda hizmet aldılar. Teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece hangi partiye oy verirse versin herkesi bağrımıza bastık. Ancak 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart öncesinde de siyasi rekabeti husumete dönüştürmeye çalışanlar var. CHP yönetimi ırkçılık ve bölücülükte kendi kötü geçmişi ile yarışıyor.

        Biz Çorum olaylarını yaşamış bir milletiz. Biz Sivas olaylarında çok ciddi provokasyona maruz kalmış milletiz. Son olarak Gezi olaylarında nasıl karıştırılmak istendiğini gördük sokaklarımızın. Esnafın malına mülküne zarar verdiler.

        Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun 85 milyonu kimsenin bölemeyeceğini içimizdeki fitnecilere gösterdik. Her kim mezhebi kimliği üzerinden siyaset yapıyorsa bu ülkenin iyiliğini istemiyor demektir. Bu milletin huzurunu istemiyor demektir. Aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı daima uyanık olacağız. Son 5 yılda Ankara'nın nasıl bir hizmetsizlik ve esersizlik girdabına düştüğünü sizler de biliyorsunuz. Seçim meydanlarında bol keseden vaat dağıttılar ancak göreve gelince sözlerinin hiçbirini yerine getirmediler. Hiçbir eserleri, yatırımları yok, bizim orta çaplı bir belediyemiz bunlardan çok daha iyi yapıyor. Şu anda Ankara'da metro adına yapılan ne varsa hepsi bizim yaptıklarımız.

        Ankara bir 5 yıl daha böyle yönetilmeyi kaldıramaz. Ankara'nın yavaşlıktan kurtulması ve bir an önce hızlanması gerekiyor. 31 Mart seçimleri büyük bir fırsattır. Gelin bu fırsatı heba etmeyelim. Önümüzdeki 11 günü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Mamak 31 Mart'ta tercihimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana yapıyor muyuz... Durmak yok yola devam diyor muyuz? Açılışını yaptığımız eser, hizmet ve projelerin Mamaklı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Asım Balcı kardeşimi sizlere emanet ediyorum.

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