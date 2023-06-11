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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "40 yıl, 40 eser" programında açıklamalarda bulunuyor

Giriş: 11.06.2023 - 20:33 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "40 yıl, 40 eser" programında açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Bu sene Necip Fazıl üstadımızın ebediyete ihtifalinin 40'ıncı seneye devriyesini idrak ediyoruz. Şairlerin sultanı, milletimizin duygu sancağı, üstat Necip Fazıl Kısakürek'i bu vesileyle bir kez daha rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum. Rabbim ondan razı olsun. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Bu yıl aynı zamanda üstadın kendi ifadesiyle fikrimizin çerçevesi dediği büyük doğu mefkuresinin 80'inci yıl dönümüdür. Üstat ikinci cihan harbinin buhranlı yıllarında neşretmeye başladığı büyük doğuyu tam 35 yıl boyunca çıkarmaya devam etmiştir. Haftalık, aylık ve günlük olarak toplam 512 sayıya ulaşan bu muhteşem külliyat yayınlandığı döneme mührünü vurmuştur. Üstadın bütün eserlerinin düşünce ve ideolojisinin omurgasını büyük doğu oluşturur desek herhalde haddimizi aşmış olmayız.

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