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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Afyonkarahisar-Şuhut Yolu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Artık ülkemizin tüm fertleri hayallerini gerçekleştirebilecek imkanlara sahiptir" dedi

Giriş: 02.02.2023 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı video bağlantısıyla katıldığı Afyonkarahisar-Şuhut Yolu açılış töreninde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Bundan böyle Afyonkarahisar-Şuhut arasındaki seyahat 27 dakika yerine 12 dakika sürecek.

-Hamdolsun karayolu yatırımlarında pek az eksiğimizin kaldığı bir döneme kavuştuk. Diğer yollarımızın da kalitesini artırıyoruz. Her yatırımımız gibi yol projelerimizin de ülkemize çok yönlü faydası var. Vatandaşlarımız bu yolları kullanarak sevdiklerine kolayca kavuşuyor. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarımız çok fazla yıpranmadan gidecekleri yere varıyor.

-İster binek ister ticari araç olsun tüm şoförlerimizin kabusu olan dağları tünellerle deldik. Azgın suları köprülerle aştık. Bugün ülkemizde karayollarında bir yerden bir yere tek başına gidip gelmek keyif haline gelmiştir.

-Eğitimden sağlığa her alanda artık ülkemizin tüm fertleri artık hayallerini gerçekleştirebilecek imkanlara sahiptir. Her kesimden vatandaşın bu zemin üzerinde inşa ettikleri başarı hikayelerini duydukça gururlanıyoruz. Hayır dualarını işitmek tüm yorgunluğumuzu almaya yetiyor.

Devamı geliyor....

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