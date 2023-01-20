Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef her Roman'a bir yuva

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Roman Buluşması'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"YÜZYIL'IN ROMANINI BİRLİKTE YAZALIM"

Birileri sadece oy istemek için kapınızı çalar ama bizi sizinle geçmişten gelen yol arkadaşlığımız. var. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir kez daha sizlerin yol arkadaşlığına, gönül dostluğuna talibim. Biz yüzyılın romanını birlikte yazalım onlar da bakıp, okuyup anlasınlar diyoruz. Bir kez daha yol arkadaşlığınıza talibim. Bu Haliç kokudan geçilmezdi. Burayı elhamdülillah biz temizledik. Haliç'ten Alibeyköy'deki taş ocaklarına bütün pisliği naklettik. Ama bizden sonra gelenler maalesef aynı temizliği devam ettirmedikleri gibi buraya ne yazık ki pislik akıttılar.



"UTANÇ VERİCİ DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK"

Bu topraklar binlerce yıldır farklı kültüre ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Ama hep bereketin sembolü olarak kalmıştır. Bin yıldır bu topraklarda üzerindeki her şeyi ortak zenginliğimizin tezahürleri görerek beraberce yaşadık. Geçmişte bu ülkenin her insanı gibi Roman kardeşlerimiz de bazı sıkıntılar yaşadı. Kimi zaman hak ve özgürlükten kimi zaman maddi imkanlardan adaletsizlikten kaynaklanan sorunları gidermek hamdolsun bize nasip oldu. Mevzuatımızdan tüm ayrımcı ifadeleri kaldırdık. Utanç verici ithamlarla dolu bir devri geride bıraktık. Nefret ve ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık.

"ROMAN KARDEŞLERİMİZE ÇÖZÜM OLDUK"

Hükümetlerimiz döneminde yaptığımız toplantı ve düzenleme ile Roman kardeşlerimizin meselelerine çözüm yolu aranmasına temin ettik. Roman kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadığı şehirlerde eğitim, sağlık, istihdam, sosyal yardımlarda her alanda destekleyici mekanizmalar kurduk. AK Parti Romanlarımızın da gönlündeki en büyük partisi olmuştur. Her seviyedeki teşkilat mensupları, milletvekilleri, belediye meclis üyelerimizle 21 yıldır sizlerle omuz omuza çalışıyoruz. İzmir Milletvekilimiz Cemal Bey, Ankara'daki TBMM'de sizlerin sesini duyuruyor. Sizlere bugün başka müjdelerim de var.

"25 İLE SİZLERDEN KOORDİNATÖR ATANACAK"

İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizde sizlerden bir koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı. Diğer illerimizdeki görevlendirmeleri de süratle tamamlıyoruz. Ülkemizde önemli Roman sanatçılarımız bulunuyor. Mesela Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızda görev yapan Roman sanatçımız mevcuttur. Nice Roman sanatçılarımızın başarılarını keyifle, gururla takip ediyoruz. Salgın döneminde müzik susmasın diyerek 40 bine yakın müzisyenimize yakın verdiğimizi 280 milyon lira destekten en çok Roman müzisyenlerimiz yararlandı.

"DESTEK PROGRAMLARINI BAŞLATIYORUZ"

Şimdi de bir müze kuruyoruz. Kültür yolu festivallerimizde Roman müzik gruplarına özel yer veriyoruz. Kalkınma ajanslarımız aracılığıyla Roman kardeşlerimize yönelik sosyal gelişmeyi destekleme programı hazırlıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen Roman kardeşlerimize KOSGEB vasıtasıyla eğitim ve finans imkanı sağlıyoruz. İŞKUR'un mesleki eğitim, girişimcilik kurslarıyla toplum yararına çalışma programında Romanlarımızın en yüksek düzeyde faydalanabilmesini temin ediyoruz. Roman kadınlarımızın üretim ve pazarlama amaçlı kooperatiflere hibe desteği veriyoruz.

"GÜZEL SANATLAR LİSESİNİ AÇIYORUZ"

Dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı'nın ismini yaşatacak, sizlerin arasından yeni değerlerinizin yetişmesini temin edecek güzel sanatlar lisesini açıyoruz. Romanlarımızın kurduğu spor kulüplerini destekliyor, altyapıyı genişletiyoruz. Yoğun olarak yaşadığınız yerlerde eğitimden sağlığa, istihdamdan kamu hizmetlerinden yararlanmaya her alanda projeler yürütüyoruz. Aile sosyal destek programlarımızdan en çok yararlananların başında Roman vatandaşlarımız geliyor. Sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği halinde hayata geçirdiğimiz bu projenin kapsamı ve etkinliğini 49 ilimizde faaliyette olan sosyal dayanışma merkezlerimizle arttırıyoruz.

"HEDEFİMİZ: HER ROMAN'A BİR YUVA"

Sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz. İstanbul, Yalova, Edirne ve Bursa'da 5 bin 133 konutu, park, bahçe ve spor alanlarıyla sizlere teslim etmiştik. Halen İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan'da sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut projeleri bulunuyor. Hedefimiz her Romana bir yuva... Sizlere uygun ödeme imkanlarıyla her kardeşimizi modern, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz. 12 ilimizde bu projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Halen oturduğu evini onarmak isteyenlerin de yanındayız. Bugüne kadar 6 bin 700 Roman kardeşimizin hanesini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine teslim ettik.

"8 NİSAN'I ROMANLAR GÜNÜ İLAN ETTİK"

Yaşadığımız mahalleri güzelleştirmek için başka projelerimiz de var. İzmir'deki İki Çeşmelik'te evlerin cephe genişletme ve güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Önceki sene 8 Nisan tarihini ne yaptık? Romanlar Günü olarak ilan ettik ve ülke genelinde kutlama programları düzenlemesini sağlamıştık. Bugün de Roman vatandaşlarımıza yönelik 2020-2030 stratejik belgesinin ilk aşama genelgesini imzaladım. Türkiye Yüzyılı'na yürürken tüm bu hazırlıkları ve daha fazlasını sizlerin hizmetine sunacağız.

"TÜRKİYE YÜZYILI 85 MİLYONUN HEDEFİDİR"

Biz Türkiye Yüzyılı derken sadece Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakıp, yeni asra girmesini anlatmıyoruz. Her karış toprağı ve her bir vatandaşıyla ülkemizi ortak hayallerimize kavuşturacak vizyonu ifade ediyoruz. Türkiye Yüzyılı kendini bu ülkeye ait hisseden herkese aittir, herkesi kucaklar, herkesin ortak malıdır. Türkiye Yüzyılı AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın değil 81 vilayet ve 85 milyon vatandaşıyla bu ülkenin tamamının hedeflerinin adıdır. Bizden önce bu davayla ömrünü adayan nice büyüklerimiz geldi geçti. Ama şu karşınızdaki topluluk bu işin sahibi oldu. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.