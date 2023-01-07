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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu önünde Antalya Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Toplamda 6 bin 534 vatandaşımıza 137 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Bugün Kumluca'da çalışmaları göreceğiz. Dere yataklarına yapılan müdahalelerle yapılan sıkıntıları son afette gördük. Kumluca'daki selin en büyük nedeninin dere üzerine inşa edilen pazar yeri ve park alanı olduğunu tespit ettik.

Sel bölgesinde bugüne kadar DSİ tarafından 1,3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketlerin önüne geçmiştir. Meseleyi kökünden çözmek için 16 kalem yatırımı 4,3 milyar liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara başladığımızın müjdesini vermek istiyorum. Bu yıl yatırımların inşasına geçiyoruz.

SEL VE YANGIN FELAKETLERİ

Antalya'nın doğu tarafındaki ilçeleri de yangın afetine maruz kalmıştı. Manavgat, Alanya ve Akseki ilçelerinde inşa ettiğimiz 900 konuttan 427'sinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Kalanları da yakında teslim edeceğiz. Diğer yandan ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

Vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Mağduriyet yaşayan herkesin yanlarında yer alıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar olduğu gibi afetlerde de dünyanın en hızlı müdahale sistemine sahip ülke konumundayız.

ANTALYA HAVALİMANI BÜYÜTÜLÜYOR

Antalya Havalimanı'mızı modern hale getirmiştik. Şimdi havalimanımızı iki kat daha büyüterek Antalya'nın turizm gelirini katlayacak adım attık. Antalya'nın belediyenin görevi olduğu halde yapmadıkları atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz.

Serik bölgesine hizmet verecek atık su sorununu ve Kemer bölgesine hizmet verecek atık su sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Sahil bölgelerindeki plajları ücretsiz olarak kullanacakları projeyi sürdürüyoruz. 15 bin şezlong kapasiteli 7 plaj hizmete girdi. Toplamda 7 yeni plajı daha aynı şekilde devreye alıyoruz.

20 yılımızı geride bırakırken ülkemizi yeni yatırımlarla, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Önümüzde 5 ayımız var. 5 ayda durmak yok.

Diyorlar ki AK Parti'de gençlik yok. Bizim gençliğimiz gümbür gümbür bu alanı doldurmuş vaziyette. Bugün sizlerle bir araya gelmişken, yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yapalım dedik.