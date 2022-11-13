Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanı Endonezya'nın ev sahipliğinde Bali'de düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Bali'de düzenlenecek 17. G20 Liderler Zirvesi'ne gitmek için yola çıkıyoruz. Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı günlük hayatımızın ilk sırasına yerleşti. Antalya Bildirimizde diğer hususlarının yanı sıra gıda israfı konusuna dikkat çekmiştik. Aradan geçen sürede ülkemizin gündeme getirdiği konuların ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı.
Karadeniz'de tahıl koridoru girişimini ortaya koyduk. Tahılın başta Afrika olmak üzere en çok ihtiyacı olan ülkelere sevk edilmesi için çalışıyoruz. Türkiye'nin yaşanmakta olan enerji krizi konusunda anahtar ülke olduğunu hatırlatacağım.
Gelişmiş ülkelerin dahi bocaladığı salgın günlerinde son derece başarılı bir sınav verdik. G20 toplantılarında Türkiye'nin tecrübeleri konuları atılacak adımları ele alacağız.
Dijital dönüşümcülük konusunda da ülkemizin elektronik devlet ve dijital çözümde yakaladığı başarıyı ele alacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme ihtimaline "Biden ile tekrar görüşme durumumuz olursa terör konusunu konuşacağız." dedi.
AB'nin KKTC'nin TDT'de gözlemci üye olarak kabul edilmesine ilişkin açıklaması hakkında soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Bu önemli bir adımdır. KKTC'nin TDT'de gözlemci üye olmasının altını güçlendireceğiz, bu şekilde adımları atarak yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Rusya G20'de Türkiye ile enerjide yeni adımlar atılacağını duyurmuştu. Buna ilişkin detay var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı;
"Putin ve sözcüleri buna dair açıklamaları yaptılar. Bu atılacak adımlarla birlikte Türkiye gerçekten Batı'ya tüm çevreye bir hap olarak buradan bir doğalgaz, enerji dağıtımının yapılması sağlanacak. Önümüzdeki ayının başlarında Türkmenistan ziyaretimiz olacak, orada bunlarla ilgili bir gelişmeyi değerlendireceğiz."
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