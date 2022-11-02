Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Elektrikli aracı teşvik etmek, halkımıza sevdirmek bizim için maharettir. Temmuz ayıyla birlikte zaten ÖTV indirimi yapılmıştı elektrikli araçlarla ilgili. İnanıyorum ki, benim halkım, vatandaşım zaten burada 7 ayrı üretim olacak. Bu üretimlerin içerisinde vatandaşımızın önüne seçenekler sunuyoruz. Bu seçeneklerle birlikte hangisini beğenirse onu alacak. Renklerde de seçimler yapılabilecek. Eşim refikam kırmızı dedi, dolayısıyla da kırmızıyla karar kıldık. Biz de kırmızıyı alacağız. İkinci bir teklif İlham Aliyev'den geldi. O da 2 araba istiyor. 'Bir tanesini Cumhurbaşkanlığı makamımda kullanacağım, diğeri dairede' dedi. Araç bir defa direksiyonunu sonuna kadar kuruyorsun olduğu yerde dönüyor, ama hiç döndüğünün farkında değilsin, o denli huzurlu, o denli rahat. Bizim hanım da hatta şaşırdı. Daha önce test yapmıştım; 160'a kadar çıkmıştım.

"BUNLAR GÖZLERİ VAR GÖRMEZ, KULAKLARI VAR DUYMAZ"

Bu zatı muhatap almaktan artık utandım, ama onda utanma yok. Tabii ortağı da öyle. 'Fabrika nerede' diyor. İşte fabrika, işte otomobil. Muhalif liderlerden de o gün sağolsun açılışa katılanlar vardı. Her ne kadar ikisi gelmediyse de, ortağın bir elemanı oradaydı. Fakat muhalif medyadan olanlar, takip edenler de vardı. Onlar da takdir etti. Eser ortada. Bunun yanında üretilen otomobil ortada. Şu an itibariyle 1300 kişinin ortaya çıkardığı eser var. Bu eseri sen hala görmüyorsun. Allah'ın hükmü aynen tecelli ediyor, gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakkı söyleyemez; çünkü onların kalpleri mühürlüdür. Aynen tecelli etti. Şimdi 'biz üretemezsiniz demedik, satamazsınız' diyorlar. Bizim bunlara da cevabımız var ama vaktimiz yok. 'Bir tane fabrikanız var mı' diyor. Eline diline dursun. Bu kadar hastaneler, okullar, fabrikalar yaptık. Kendisi SSK'da müdürlük yaptığı dönemde ölüleri bunlar rehine aldılar.

"BUNLARA FAİZ ÖDEMEYE KALKSAN ALTINDAN KALKAMAZDIK"

Şimdi diyor ki, 'bu kadar para ödeyeceksiniz'. Bak öğren, ben ekonomistim, bizim şu anda yap işlet devretle eserleri üretenler, bunlara toplam bedelini ortaya koysan, bunlara faiz ödemeye kalksan altına kalkamazdık. Şimdi milli bütçeye en ufak yük olmuyor. Burada hasta sayısında eğer yüklenici firma o rakama ulaşamadığı zaman aradaki farkı veriyorsun. Bunları faiz hesaplarını masaya yatırsan devlet olarak çok daha kârlısın. Aynı şey yollarda. Pandemide bu yatırımları yapmamış olsaydık hasarla çıkardık. Allah'a hamdolsun çok daha az zayiatla çıkmamıza fırsat verdi. Hala şehir ve devlet hastanelerinde üretimlerimiz, yatırımlarımız devam ediyor. Yola çıkarken biz dört ana unsur üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Biz bunlarla yola çıktık. Arkasından ulaşım, enerji, tarım, dış politika işi güçlendirdik. Türkiye altyapısı olmayan ülkeydi. Bizim ilk Şehitler Köprüsü'ne rahmetli Demirel döneminde yapılanlar, ona çok tatıldılar. Ardından Turgut Bey'in Fatih Sultan Mehmet Köprüsü.

Her ikisiyle de görüşmeyi arzu ettiğimiz anda, aradığımızda 24 saat bulmadan görüşüyoruz. Sayın Putin gerek Zeleneskiy'le görüşmeleri yapıyoruz. Onlardan aldığımız bilgilerle bir diğeri ile müzakere etme fırsatını buluyorum. Şu ana kadar ne sayın Putin ne sayın Zelenesky'den olumsuz yaklaşım almadım. Hepsi de olumluyaklaştılar. Taleplere elimizden geldiğince olumlu cevap verdik. Onlar da bize hiçbir zaman ters yaklaşmadı. Prag'da kiminle konuşuyorsam aleyhine konuşuyor. Ben de 'yanlış yapıyorsunuz' dedim. Rusya gibi bir devlete yanlış yaklaşımlar sergilerseniz, o da kendini bir lider olarak kendini ezdirmeden ortaya koyacaktır. Bana yapılsa aynı şey ben de etmem. Gereği neyse bunu yaparım. Şimdi sayın Putin'in yaptığı bu. Dünyada en saygın ülkeden biri Rusya olacaksınız. Kalkıp böyle saldırılara evet diyeceksiniz. Mümkün değil. O bu yaklaşımları da gördüğü için, yaşadığımız S-400'ü de gördüğü için. Kendisini aradık, dün aradım, bugün 12.00'den itibaren tahıl koridorunu açtılar. Gübreyi de inşallah açalım dedik. Hatta bir şeyi daha bağladık. Cibuti, Somali,Sudan buralarda insanlar açlıktan ölüyor. İlk etapta buralara tahıl naklini yapalım dedi. İstanbul'daki merkezden bu işi takip edeceğiz. Şu anda Cibuti, Somali, Sudan buraların durumu hiç iyi değil. Biz bu nakliyeyi gerçekleştireceğiz. Akşam Zelenesky ile görüştük. Bu devam edecek ve adımlarımızı buna göre yaygınlaştıracağız.

Diplomaside en önemli netice getirici adımlar. Biz dün sayın Putin'le bunları konuştuk.Tabii bunun adına da lider diplomasisi diyoruz. Herkes öyle lider olamıyor. Herşeyden önce lider diplomasisini başarmak çok çok önemli. Dün Sholtz'la görüşme yaptık, ardından sayın Putin'le görüşmemizi yaptık. Bu görüşmeler deneyim kazandırdığı gibi bir de sayın Putin böyle üzerine gitmekle geri adım atacak birisi değil. O zaman diyor ki, 'işin tam manasıyla uyum noktasını yakalayalım ki, netice alalım'. Biz de bazı şeylere kendisine söylüyoruz. Almanya'yı söylüyorum. Dediniz ki, 'yenilenebilir enerjiye geçeceğiz' dediler. Kömür santrallerini kapatıyoruz dediler. Dedim 'yanlış yapıyorsunuz'. Gerçekten de termik santrallerini kapattılar. Doğalgaz kesilince yeniden termik santrallere dönmeye kararı verdiler. Önümüzdeki yılların soyunda Akkuyu'yu açacağız. Bu arada sayın Putin'le bir de Sinop nükleer santralini konuştum. 2024'ün başı veya 2023'ün sonunda bir üniteyi açacağız. Sinop'ta yeni dörtlüyü inşa edeceğiz. Akkuyu bize 4800 megawat enerji sağlayacak. Sinop da aynı şekilde. Bizim enerji tüketimimizin yüzde 20'sini sağlayacak.

Bu adam cahil, sen kalkacaksın, bu millet sana bu ülkede yönetimi vermez aynı mesele de. Sen SSK'yı yönetemeyen bir cahilsin. Şu anda elinde bazı belediyeler var. Ne yapıyorlar? İstanbul, Ankara meclisler onlarda değil ama hemen ağalamaya başlıyorlar. Devletten gelen her parayı kuruşu kuruşuna arkadaşlarımız açıkladı. Hepsinde de açığa düşüyor. Bir de çok yalancı bunlar. Ben belediye başkanı iken ileri biyoloji istasyonunu kurduk, şimdi açılışını yapıyorlar. Bunlarda izan, insaf yok maalesef.

Gaz merkezi ile alakalı olarak şu anda sayın Putin'le yaptığımız görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kapsamlı çalışmaları muhataplarıyla yapıyor. En yakın merkez olarak Trakya merkezi görülüyor. Bunlar ilk tespitler. Çalışmayı arkadaşlar yaptılar. Uzun zamandır enerji merkezi olma yolunda adımları atıyoruz. Azerbaycan'da sayın Aliyev ile görüştük. Oralardan da alacağız, Tanap'tan da alacağız. Karadeniz'deki gaz keşfi bize ayrı güç katacak. Malum biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin ne sismik araştırma gemisi, ne sondaj gemisi vardı. Berat Bey'in bakanlık döneminde ilk gemilerin alımı yapıldı. Alırken kar ettik. Şu anda gemilerin fiyatları farklı noktada. Bunlarla Karadeniz ve Akdeniz'de yapacağımız gibi bizim farklı ülkelerde doğalgaz kaynaklarının yoğun olduğu yerlerde gemilerimizle gidip oralardan doğalgazı çıkararak gerek o ülkede gerek üçüncü ülkelere satma şansımız var. Libya bu tür çalışmaların içerisine girebiliriz diyor. Ama şimdi hep birlikte inşallah Tuna 1 kuyusu dediğimiz buradaki çalışmalar önem arz ediyor. Karadeniz'de Sakarya adını verdiğimiz doğalgaz önem arz ediyor. Öbür tarafta Tanap, Mavi Akım geliyor. Bunlar belli noktada bütünleşiyor. Sakarya sahasında 540 milyar metreküp keşfimiz var. 40 kuyu ile günlük 40 milyon metreküpü vermiş olacağız.

Şu ana kadar Sakarya sahasında 540, diğer yaptığımız tespitlerde bunu aşan yok. Son olarak 110 milyar metreküplük var. Bu rezervler tespit edildikçe belki daha fazlasını yakalayacağız. Arkadaşlarımızın bu gayretleri hakikaten bizi ciddi manada rahatlattı. İnşallah sonuçlarını yakın zamanda açıklayacağız.

Devamı gelecek...