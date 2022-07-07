Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Ekonomi, yatırım ve ticaret başta olmak üzere savunma sanayii, eğitim gibi konuları kapsamlı şekilde ele aldık. Sayın Başbakanın teklifi üzere ülkemiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Malezya aynı zamanda ASEAN bölgesinde en önemli partnerimizdir.

Gıda güvenliği, enerji, çevre ve iklim değişikliği gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı arttırma hususunda mutabık kaldık.

Görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk. Bu kapsamda İslam düşmanlığı gibi meseleleri ele aldık. BM İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda işbirliğimizi sürdürme kararı aldık. Asya'daki tüm kardeşlerimizle ortaklığımızı sürdüreceğiz. Asya Pasifik yönelik girişimlerimizde Malezya'nın desteğini hep hissettiğimizi belirtmek isterim."