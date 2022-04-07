"Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdik"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlik statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile iftar programında konuştu. Eğitim camiasıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, Ramazan ayının son 2 yıldır pandemi gölgesinde geçtiğini belirterek, "Yarın bir haftayı yakalıyoruz. Çok çok ihtişam dolu bir Ramazan ayıyla iç içeyiz. Hep birlikte milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura vesile olmasını diliyorum. Son iki yıldır korona virüs sebebiyle Ramazanlarımız buruk geçti. Aralarında değerli öğretmenlerimizin de olduğu birçok kardeşimizi hakka uğurladık. Zorlu bir dönemi geride bıraktık. Salgın sürecinde toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimiz de alışık olmadıkları günler yaşadılar. Gerek yüz yüze gerek çevrimiçi olarak eğitim faaliyetlerini aksatmadan devam ettirdik. Mili Eğitim Bakanımıza, MEB mensuplarımıza şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 4’te üçünü okullarımızı açık tutma başarısı göstererek tamamlamış bulunuyoruz. Son eğitim öğretim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti;

"TÜRKİYE OECD ORTALAMASINI YAKALADI"

"Öğretmenlerimizi maarif davamızın sancaktarları, eğitim öğretimimizin kilit taşları olarak görüyoruz. Öğretmenlerimiz aynı zamanda millet olarak geleceğimizi emanet etiğimiz eli öpülesi insanlardır. Öğretmenlerimizin mesleklerini huzuru kalp ile yapabilmeleri için 20 yıldır yoğun çaba harcıyoruz."

Eğitim imkanlarının geçmişle mukayese edilemeyecek standartlara kavuşturulduğunu ifade den Erdoğan, ”Öğrenmeyi zorlaştıran kalabalık sınıflara son verdik. Öğretmenlerimizin yüzde 75’i bizim dönemimizde atandı. Bu atamalar ve derslikler sayısında, Türkiye öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladı. Öğrenci sayısı en çok artan ülke olmamıza rağmen bu başarıyı elde ettik" dedi.

Okulların birçok alanda iyileştirildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Okullarımız birbiri ile yarışıyorlar, bunlara aynen devam edeceğiz. İstiyoruz ki bu tür salonlardan her branşta çok güçlü sportmen öğrenciler yetiştirelim. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'yle 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik. Derslerin daha verimli işlenebilmesini temin etmek için etkileşimli tahtalar kurduk. Yeni atamaların ve artan derslik sayısının yanı sıra öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarında gözle görülür ilerleme kaydettik" diye konuştu.

Türkiye'nin öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke olduğunu belirten Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önemine değinerek, "Öğretmenlik mesleği gibi mukaddes bir vazifede kariyer hedefi ve basamaklarının olmaması önemli bir eksikti. Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlik statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu Ramazan ayı bu yıl gerçekten bir başka güzel, bir başka huzurlu. Hep birlikte milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Son iki yıldır koronavirüs salgını sebebiyle Ramazanlarımızı biraz buruk geçirdik. Birçok kardeşimizi Hak'ka uğurladık. Zorlu bir dönemi önemli ölçüde geride bıraktık. Salgın sürecinde öğretmen ve öğrencilerimiz de alışık olmadıkları günler yaşadılar.

2021-2022 eğitim öğretim yılının dörtte üçünü okullarımızı açık tutma başarısını göstererek hamdolsun tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah son eğitim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen medeniyetin mensupları olarak hocalarımızın, muallimlerimizin hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Öğretmenlerimiz millet olarak geleceğimizi emanet ettiğimiz eli öpülesi insanlardır.

Manevi boyutu eksik kalkınma nasıl bizi felakete sürüklerse, manevi yönü ihmal edilmiş eğitim ve öğretim de toplumumuzu ifsad edecektir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte evlatlarımızın yabancı kültürlerinin daha çok etkisi altına girmiş olduğunu görüyoruz. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Aile ortamından başlayarak çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizin aşılamasının mücadelesini vermeliyiz.

Ülke olarak ancak siz değerli öğretmenlerimizin desteği sayesinde yanlışlarımızı ilga, doğrularımızı ihya, yenilikleri inşa edebiliriz. Sizlerin emeği ve fedakarlığıyla nesillerimizi günümüzün sıkıntılı, hastalıklı akımlarından koruyabiliriz. Evlatlarını sizlere emanet eden milletimizin vebali öğretmenlerimizin boynundadır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en kritik görevlerinden birini üstlenen öğretmenlerimize şahsım ve milletim adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şehit düşen öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebedi aleme geçmiş tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum."

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