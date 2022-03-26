Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizde birileri her ağzını açtıklarında Türkiye'de tarımın öldüğünü, bittiğini, çiftçilerimizin perişan olduğunu söylüyor. Ülkemizde tarıma ve hayvancılığa en önemli destekler bizim dönemimizde verildi. Bu süreci biz Başbakanlığım döneminde başlattık. Damızlık hayvanlar vermek suretiyle o süreci başlattık, takip ettik. Gerek hanım çiftçi kardeşlerim gerek erkekler bu işin kadri kıymetini çok iyi bildiler. Çiftçilerimize 470 milyar lira destek ödemesi yaptık.

Bu yıl için 25,8 milyar lira tarımsal destekleme bütçesini ilavelerle 29 milyar liraya yükselttik. Sizlerin gayretli çalışmaları sayesinde sebze ve meyve üretiminde Avrupa'da birinci sıradayız. Son 20 yılda oluşturduğumuz güçlü altyapı sayesinde gıda tedarikinde sorun yaşamayan, kendine yeterlilik oranı yüzde 140 olan ülke konumuna geldik.

Yaklaşık 300 milyar liralık su yatırımı yapmak suretiyle 9 bin 199 tesisi hizmete aldık. Bunu çiftçilerimiz için yapıyoruz. Cumhuriyet tarihinde yapılan baraj sayısını ikiye katladık. Toplam 47 milyon metreküp su depolanan 654 yeni barajını ülkemize kazandırdık. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yok. 20 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 60 milyar lira ilave gelir artışı sağladık.

"ORMAN VARLIĞINI EN ÇOK ARTIRAN ÜLKELER İÇİNDE AVRUPA'DA LİDERİZ"

Ormancılık alanında da var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Orman varlığını en çok artıran ülkeler sırasında Avrupa'da 1, dünyada 6. sıradayız. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Bütün belgeler, hepsi ortada. Bazıların işine gelmiyor. Kuraklık, yangın, savaş, bölgesel insani krizleri bahane ederek milleti paniğe sevk etmek için uğraşıyorlar. Herhalde bunları kimler olduğunu biliyorsunuz.

Rakam oyunlarıyla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Maalesef son zamanlarda ayçiçek yağı konusunda kayda değer herhangi bir sorun olmadığı halde böyle bir hava oluşturulmuştur. Ülkemizin geçtiğimiz yıl ihracata yönelik üretim yapan gıda sektörleri için dışarıdan ithal ettiği buğdayın 5.6 milyon tonu Rusya ve Ukrayna menşeilidir. Arpa, mısır, küspe, kepek ithalatında da benzer tablo vardır. Ukrayna Rusya savaşının yol açabileceği tedarik problemleri elbette bizi etkilemiştir, etkileyecektir. Ama bu etki soframızda etki değil, ihracat üzerinden olacaktır.

Ülkemizin savaşan her iki tarafla da sürdürdüğü dengeli ilişkilerin bu bölgeden gelen ürün tedarikini tamamen kesmeyeceğini ümit ediyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gereken tedbirleri alıyor. Sadece Tokat özelinde 20 bin ton yağlık ayçiçeği ile sözleşmeli üretim yapılması planlandı. 18 ton yağlık ayçiçeği tohumunun yüzde 75'i hibeli olarak dağıtılacaktır."

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