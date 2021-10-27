Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Meclis'e sunduğumuz 2022 bütçe teklifi, AK Parti olarak damgamızı vurduğumuz 20'inci bütçe teklifimizdir. Geniş bir zamana yayılan büyük emek verilen bir çalışmadır. Uzun bir maratonun ardından ortaya çıkan bu bütçe teklifi ülkemizin yol haritası mahiyetindedir.

OVP'de bütçenin ana omurgasını oluşturan hedefler yer almaktadır. 6 Aralık'tan itibaren genel kurulda devam edecek müzakerelerde değerlendirilecektir. Toplam 224 kamu ihalesini kapsayan ödeneklerin dağılımı ülkemizin kalkınma hedeflerini, milletimizin ihtiyaçlarını gözeten bir anlayışla yapılmıştır. Bütçede en büyük payı yine eğitim almaktadır. Sağlığa ayrılan pay da artırılmıştır. Sosyal yardımları da bütçenin yüzde 6'sı seviyesine yükselttik. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde savunma sanayini de ihmal etmedik.

Üretimde kapasiteleri sonuna kadar kullanıyoruz. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. Yatırımcılarımız üretimi artırmak için makine ve hammadde peşinde koşuyor. Ülkemizin hak ettiği yeri alması için çalışıyoruz.

Nasıl koronavirüsün üstesinden güçlü sağlık altyapısıyla geliyorsak iklim değişikliğini de yeşil kalkınma devrimiyle aşacağız. Milli teknoloji hamlesi bizi savunma sanayi olmak üzere önemli yere taşıdı. Ülkemizi her karış toprağıyla geliştirecek, milletimizin refahını artıracak projeleri yapmaya devam edeceğiz. Ülkemize yeşil iklim fonundan 3 milyar 750 milyon dolarlık kaynak sağlanması için mutabakat zaptı imzalandı. Bu kaynağın 12,5 milyon dolar ile 66,5 milyon dolarlık kısmı hibe olarak kullanılacaktır.

Bir yandan yangınlarla bir yandan sel baskınlarıyla boğuştuğumuz bir yılın ardından kuraklıkla karşı karşıyayız. Ülkemizin önemli bir kısmı tarım üretimi için ihtiyacımı olan yağışa kavuşamadı. Dünyadaki genel ekonomik çalkantılar ülkeleri gıda tedariki konusunda endişeye sevk etmektedir. Bu da küresel düzeyde fiyatların yükselişine sebep olmaktadır. Türkiye olarak tedbirlerimizi alıyoruz. Kendi çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz.