Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Yaklaşık 2,5 yıl sonra tekrar tarımın, güneşin, tabii güzelliklerin şehri Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Dün Ahi Evran'ın ve Neşet Ertaş'ın şehri Kırşehir'deydik. Daha önce Kahramanmaraş'ta, Rize'deydik. Salgın şartlarının hafiflemesiyle illerimizi ziyaret ediyor, insanımızla hasret gideriyoruz.

Yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarımızla yaşıyoruz. Ülkemizin farklı illerinde hizmet, eser ve tesisinin açılışını yaptık. Yeni Yargıtay binamızı hizmete aldık. Bir taraftan yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken, diğer taraftan Akıncı'nın teslimatını MSB Ay Yıldız Projesi temel atmasını gerçekleştirdik. Pakistan Cumhurbaşkanıyla MİLGEM ilk gemi denize indirme ve açık deniz karakol gemisi sac kesim törenine iştirak ettik. Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora kadar birçok alanda açılışlar, kabuller gerçekleştirdik. Yan gelip yatmak yok.