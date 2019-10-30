Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
"AK Partilinin eskisi, yenisi olmaz. Çünkü AK Partili olmak demek, bir partinin rozetini taşımaktan ibaret değildir. Medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak demektir. Dava adamının görevi ancak son nefesini verince biter. Asıl önemlisi hiçbir sıfat sahibi olmadan da o büyük dava için bir nefer gibi çalışabilmektir. Bizim davamız kıyamete kadar ayakta kalacaktır. AK Parti bu davanın temsilcisi olmayı, hak ettiği sürece varlığını sürdürecektir.
Bu kutlu yolculukta yoldan çıkanlar, kerameti kendinde görenler olmuştur, olacaktır. Bu ilk insandan bu yana var olan bir gerçektir. Bu nasip meselesidir. Dava adamı sıfatını sonuna kadar taşımak herkese nasip olmaz. Biz kendimizin hangi istikamette yürüdüğüne bakacağız. Partimize emek vermiş, şehirlerinde bu davanın yükünü omuzlamış, fedakarlık yapmış, bedel ödemiş kardeşlerimle bir kez daha buluşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Sizler gibi arkadaşlarla gönül ve mücadele arkadaşlarıyla birlikte olmayı nasip ettiği için rabbime hamdolsun.
Dünya değişirken, bölgemiz değişirken, Türkiye değişirken bu sürecin lokomotifliği yapma görevi yine bizlere düşüyor. Adeta dört bir yandan kuşatıldığımız en sıkıntılı zamanlarımızda dahi bu vazifeyi milletimiz bize tevdi etmiştir. 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinin sonuçları bize önemli mesajlar veriyor. Milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyeceğiz, enerjimizi tazeleyeceğiz. 2023 yılına kadar olan seçimsiz dönemi en iyi şekilde değerlendirerek AK Parti'yi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız.
Yeni yönetim sisteminde başarı çıtasını yüzde 50+1'e çıkardık. Eğer tek derdimiz iktidarımızı sürdürmek olsaydı eski sistemde bunu çok daha kolay yapabilirdik. Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünen bir partinin başka türlü hareket etmesi mümkün değildir. AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en önemli özellik budur.
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