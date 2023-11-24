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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilecek mi? 2023 Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye var mı?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?

        Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? Bu sorunun yanıtı, bir süredir gündemin en çok merak edilenleri arasında bulunuyordu. Çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere verilen 5 bin TL ikramiyenin ardından ÇKS kaydı olan çiftçiler başta olmak üzere, çalışan emekliler bu ikramiyeden yararlanamamıştı. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye çalışması için bakanlıklara talimat verdiğini duyurdu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:58
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        • 1

          Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyede son dakika... Bir süredir gündemin öne çıkan konuları arasında yer alan "Çalışan emekliye ikramiye verilecek mi?" sorusu yanıt buluyor. Konuyla ilgili olarak AK Parti'den son dakika açıklaması yapıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL emekli ikramiyesi verilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldiğini belirtti. Bu gelişmenin ardından "Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi, ne olacak?" konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar

        • 2

          ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

          AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

          Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyesine ilişkin,

          "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir kereye mahsus 5 bin lira ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması içimize sinmeyen ve hakkaniyetli bulmadığımız durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahade ettik.

          Çalışma ve Maliye Bakanlığımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin yapılması talimatı verdik. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus ödeme gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

        • 3

          ÇALIŞMAYAN EMEKLİLERE VERİLMİŞTİ

          5 bin TL emekli ikramiyesi ödemeleri 12.2 milyon çalışmayan emeklinin hesabına yatırıldı. Emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşların kapsam dışında bırakıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyeleri tek seferlik olarak ödendi.

        • 4

          SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı. Dul ve yetimlere ise bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılması 11 Kasım gününden itibaren yapıldı.

        • 5

          ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMADI!

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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