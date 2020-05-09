Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj!

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, Türkiye-AB ilişkilerinde doğabilecek yeni fırsatlara vurgu yaptı.

Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Bu kez ortak düşmanımız, hiçbir sınır tanımayan, sosyal düzenimizi tehdit eden bir virüs. AB'nin doğru zamanda atacağı adımlarla bu krizden de güçlenerek çıkacağına inanıyorum. Bu zor günlerin Türkiye-AB ilişkilerine sunacağı fırsatları iyi değerlendirmeliyiz."