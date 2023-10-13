Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı telefonda görüşerek tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek grup lideri olan Ay-yıldızlı futbolcuları soyunma odasında telefonla konuşturdu. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolculara tebriklerini iletirken, 15 Ekim Pazar günü Konya'da oynanacak Letonya maçı için başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalhanoğlu'na telefonda, "Tebrik ediyorum. Yani gerçekten zor da olsa güzel bir netice oldu. Şimdi artık lider konuma da geçtik. Montella'ya tebriklerimi özellikle söyle" dedi. Montella da, "Türkiye'yi temsil etmek benim için çok büyük bir onur. Hepimiz gururluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için ve çok mutluyuz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunun üzerine, "Tebrik ediyoruz. Grazie" yanıtını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Tüm takımın selamları var, çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Çok saygılar. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.