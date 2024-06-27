Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu - Futbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:41 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdoğan'dan, A Milli Takım'a tebrik telefonu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

        Erdoğan, Hamburg'daki maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuştu.

        Montella'nın "Cumhurbaşkanım, yakınlığınızı her zaman duyuyoruz, çok teşekkürler desteğiniz için. Bir dahaki maçta da sizi bekliyoruz." şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Ben de çok çok teşekür ediyorum. İnşallah Avusturya maçının ön hazırlıklarına yönelip ona göre de adımlarımızı atalım." dedi.

        REKLAM

        İtalyan teknik adam daha sonra, "Aynen öyle Cumhurbaşkanım genellikle grup aşamaları böyle gergin olur. O yüzden iyi bir şekilde hazırlanacağız o maça. Belki de gruptan devam eden en genç milli takımız şu anda." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra, maçta ilk golü atan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakan'ı tebrik ediyorum. Çok güzel bir gol oldu. Sıkıntıya girdiğimiz anda golü bulduk." dedi. Çalhanoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek takım arkardaşlarının selamını iletti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli takımın ikinci golünü atan Cenk Tosun'u da tebrik ederek, "Çok güzel bir gol oldu, hepimizi rahatlattı. Allah yar ve yardımcınız olsun." derken, Cenk, "Desteğiniz çok değerli Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.

        Futbolculardan son olarak maçın adamı seçilen Barış Alper Yılmaz ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış tebrik ediyorum. Gerçekten sağ kanadı felç ettin, tebrik ediyorum. Takımın 11'de 11 hepsini de tebrik ediyorum. Yediğimiz golde de hakem çok büyük haksızlık yaptı." diye konuştu.

        Barış Alper, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine "Sağ olun teşekkürler. En önemli şey kazanmaktı, takım arkadaşlarımızla birlikte çok iyi mücadele verdik. En önemli şey son 16 turuna kaldık. Bundan sonra devam edeceğiz, inşallah." şeklinde karşılık verdi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Bakan Bak ve TFF Başkanı Büyükekşi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteği dolayısıyla teşekkür ederken, Erdoğan, "Kardeşlerimin, bütün sporcularımızın gözlerinden öpüyorum, tebrik ediyorum." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        MSB'den 3.Dünya Savaşı açıklaması
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        Mini etek giyiyor diye karısını vurdu, serbest kaldı!
        CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması
        CHP lideri Özel'den erken seçim açıklaması
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Yasayla neler değişiyor?
        Yasayla neler değişiyor?
        "Bunalıma girdim"
        "Bunalıma girdim"
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        Genç yaşta Parkinson vakaları artıyor!
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        "Müzik endüstrisi bir 'endüstri' bile değil"
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        Avrupa Avrupa duy sesimizi!
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        1957'deki depremle yerleşik yaşam sona erdi... Burası 'hayalet köy'
        Schengen istatistiklerinde çarpıcı 'Türkiye' detayı
        Schengen istatistiklerinde çarpıcı 'Türkiye' detayı
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        "2008 Cenevre hissi"
        "2008 Cenevre hissi"
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        Anne 41, oğlu 11 yaşındaydı! Duvardaki tüfek onları ayırdı!
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Habertürk Anasayfa