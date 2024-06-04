Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 9. yargı paketi açıklaması!
Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulundu. "8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık." ifadelerini kullanan Erdoğan, 9. Yargı Paketi hakkında da açıklamalar yaptı. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriği ve maddelerinde neler var? İşte detaylar...
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9. Yargı Paketi gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da konuyla ilgili açıklama geldi. Bu kapsamda, Milyonların yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi yeni yargı paketini merak konusu haline getiriyor. İşte 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI
"Son 1 yılda teşkilatımızın fiziki altyapısını güçlendirmek için 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 adalet sarayını işleme açtık. 2 yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden adli tıp sayısı 5'tir. 14 ceza infaz kurumuyla 2 denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayısı 24 bin 829'a ulaştı. 2 bin 294 hakim ve savcı ataması yaptık. Aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı 20 bin 779'dur.
Yargılamanın hızlandırılması için 168 adli, 9 idari olmak üzere 177 mahkemenin yanısıra 21 istinaf dairesi faaliyete geçirildi. Duruşmalara uzaktan katılımı sağlayan 386 SEGBİS cihazının kurulumu yapılmıştır. Elektronik duruşma sistem sayısı 340'dır. 40 yeni noterlik ile toplam noterlik sayısı 2 bin 385'e yükseldi. 8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık."
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"MECLİS GÜNDEMİNDE"
"9. Yargı Paketimiz halihazırda Meclisimizin gündemindedir. Son 1 yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744 seri muhakeme usülü kapsamında 141 bin 243 basit yargılama usülü kapsamında 256 bin 826 dosya hızlı şekilde sonuçlandırılmıştır. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak, bazı şikayetlerin önüne geçilecek adımları atmaya devam edeceğiz.
Yeni yargı reformu stratejisi ve insan hakları eylem planıyla inşallah bu alanda beklentileri karşılayacağız. Adaletin etkin, hızlı ve tarafsız şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz."
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9.YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini açıklamıştı.
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9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.
İŞTE O MADDELER:
Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.
Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.
Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde.
Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.
TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.
TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.
Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak.
Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.
Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.
İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülerle ilgili yeni düzenleme yapılacak.
Ceza adaletinin sağlanması hedeflenecek.
Suçun işlenmesinin önüne geçilmesinin sağlanması amaçlanacak.
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PAKETTE AYRICA:
Soyadı düzenlemesi yapılacak.
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
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