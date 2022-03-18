Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası." mesajıyla twitter hesabından yaptığı paylaşımında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa sürecine ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.

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