Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımında, bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre kasım ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Erdoğan, "Yıllık bazda ihracatımız da 221 milyar dolara ulaştı. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok büyüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, dış ticaret rakamlarına ilişkin bir de görsel yer aldı.
Buna göre, kasım ayında yüzde 33,44'lük artışla en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı. Geçen yıl 16 milyar 89 milyon dolar olan kasım ayı ihracatı, bu yıl 21 milyar 468 milyon dolara çıktı. Yılın 11 ayında gerçekleşen ihracat rakamı ise 151 milyar 801 milyon dolardan 203 milyar 141 milyon dolara yükseldi.
Ayrıca 11 ayda 90 binden fazla şirket ihracat yaparken, kasımda 1800 yeni firma ihracat yapmaya başladı. İhracatın kilogram bazında kıymet değeri yüzde 16,7 yükselirken, 24 sektörde ihracat arttı.
En fazla ihracat yapılan ülkeler ise 1 milyar 751 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 478 milyon dolar ile İngiltere, 1 milyar 365 milyon dolar ile ABD oldu.
Türk Lirası ile gerçekleştirilen ticaret yüzde 53,07 artarken, 188 ülkeyle Türk Lirası ile ticaret yapıldı.
Dış ticaret hacmi yüzde 29,63 artarak, 48 milyar 263 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 101,2 olarak gerçekleşti.
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