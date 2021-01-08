Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına gitti.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.