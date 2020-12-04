Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ayasofya-i Kebir Camii'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.

Cuma namazını Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin kıldırdığı öğrenildi.

Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.