Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle dün İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantıda Çin ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Basın toplantısında CRI Türk muhabirinin “Çin ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yanıtladı. Erdoğan, Türkiye ve Çin arasındaki yakın temasa vurgu yaparak “Asya Zirvesi’nde Sayın Xi Jinping ile ikili görüşme yaptık ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldık. Biliyorsunuz, Osaka’da G20 Zirvesi var. G20 Zirvesi’nden sonra 2 Temmuz'da Sayın Xi Jinping ile Çin’de bir çalışma toplantımız olacak. Bu toplantıda Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti ilişkilerini her alanda ele alma fırsatımız olacak. İnanıyorum ki, bu toplantıdan sonra özellikle ikili ilişkilerimiz çok daha farklı bir şekilde gelişmeye devam edecek” açıklamasını yaptı.

'S-400 KONUSU BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR'

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD ile Türkiye’nin ilişkilerin gerilmesine neden olan S-400 konusunda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, “S-400 konusu bizim için ve Rusya için bitmiş bir iştir” diyerek “Öyle zannediyorum ki önümüzdeki ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak. Teslimatların başladığı andan itibaren nereye yerleştirileceği aynı şekilde silahlı kuvvetler tarafından belirlenmiştir, oralara yerleştirilmek suretiyle bu süreci devam ettireceğiz” bilgisini verdi. NATO ve yaptırımlar konusunda ise Amerika’nın herhangi bir NATO ülkesi üyeyi çıkarma yetkisi olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın bu yaptırımlar konusunda çok daha hassas davranması gerektiğini kaydetti.

'AMERİKA BUNU ÇOK İYİ DÜŞÜNMELİ'

Türkiye’nin NATO’nun en önemli ve en güçlü ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “NATO içindeki şu ana kadar yaptığı bütün uygulamalarıyla NATO’nun bu kadar dayanışmacı ülkesini yaptırımlara tabi tuttuğu zaman Amerika bunu çok iyi düşünmesi lazım. Bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olacaktır, biz bunlara evet demeyiz” dedi. Obama döneminden itibaren Türkiye’nin patriotları almak istediğini ama patriotların o dönemde verilmediğini aktaran Erdoğan, “O günden bugüne kongre bunlara hep karşı çıktı, engelledi. Şimdi Amerika bize patriotları vermeyecek, -ki bu bir savunma füzesidir- ben kendi savunmamı halletmeyecek miyim? Bununla ilgili tedbirlerimi almayacak mıyım? Bunun için herhalde bekleyecek halimiz yok” dedi.

Türkiye'nin etrafında tehdit unsurları olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dolayısıyla Rusya’yla gayet uygun şartlarda S400’leri almış bulunuyoruz” diye konuştu.

'FAİZ BİZE ZARAR VERİYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basınla buluşmasında Türkiye ekonomisi ile ilgili konular hakkında da bilgi verdi. “Faiz bize zarar veriyor. Benim düşüncem bu ama düşüncemi en yakınındaki arkadaşlarımın birçoğu paylaşmıyor. Gerçek ortada olduğu, enflasyon yükseldiği halde paylaşmayan arkadaşlarım var. Kendilerine bunu yüksek enflasyonla ispatlamış olmamıza rağmen hâlâ bunu savunanlar var ama tartışa tartışa bu işi çözeceğimize inanıyorum” şeklinde konuşan Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Kur rejimi şartlarına göre değişir. Bu öyle zaman olur ki, sabit kur rejimi isabetli olur ama öyle bir zaman olur ki dalgalı kur rejimi o ülkenin şartlarında isabetli olur. Bunu şuna benzetiyorum dere yatağında akar, bu yatağı zorlarsanız oradan da felaketlere sebep olursunuz. Hiç şartları zorlamadan bırakın o dalgalı kur rejimiyle süreç devam etsin.” değerlendirmesini yaptı.

'KABİNEDE DEĞİŞİKLİK GEREKECEKSE HIZLA ADIM ATARIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonu iddiaları ile ilgili de konuştu. Medyadan gelen taleplerle kabinenin değişmeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı “25 kişilik kabineyi zaten 15’e indirdik. Ama herhangi bir değişiklik gerekecekse bunun adımlarını da süratle atarız” mesajını verdi.