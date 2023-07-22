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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun´u kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun´u kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 15:06
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı'nı kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle çalışma ziyareti için İstanbul'a gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde törenle karşıladı. İki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

        Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması beklenen görüşmede, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

        İki liderin, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etmesi bekleniyor.

        Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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