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        Haberler Dünya Amerika Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 02:29 Güncelleme: 19.09.2023 - 03:08
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

        Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

        AA'nın haberine göre; Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü. Yarım saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki konular, bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldığı duyuruldu.

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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Tebbun arasındaki görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

        Açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra BM gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı, Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.

        Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından, "Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi'nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile işbirliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz." açıklamasını paylaştı.

        Erdoğan'ın Tebbun ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da hazır bulunduğu bildirildi.

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        #Son dakika haberler
        #Recep Tayyip Erdoğan
        #Cezayir
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