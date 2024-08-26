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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruzun kahramanlarını andı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruzun kahramanlarını andı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünde Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 19:21 Güncelleme: 26.08.2024 - 19:21
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Taarruz mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihi ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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