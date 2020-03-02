AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılandı.

Borisov, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

"MÜLTECİLERE KARŞI ASKER GÖNDERMEK HATA"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, “Mültecilere karşı asker göndermek hata” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye’nin mültecilerin ülkeden çıkışını serbest bırakması üzerine Avrupa ülkelerinin yaşadığı panik sürerken, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya hareket etmeden önce Sofya Havalimanı’nda açıklama bulunmuştu. Borisov, “Sınırdaki çocukların sıcak, kuru bir yere almaları ve doyurulmaları için Avrupa Birliği olarak hepimiz ödeme yapmamız gerekiyor” şeklinde konuşmuştu.

Mültecilerle ilgili sorunun çözümün, AB sınırları dışında merkezler kurulmasında olduğunu ifade eden Borisov, bunun için tüm AB ülkelerinin kaynak ayırması gerektiğini dile getirmişti. Başbakan Borisov, ‘arkadaşım’ hitabını kullandığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’la akşam yemeğine gittiğini vurgulayarak, “AB sınırına dayanan insanların karşısına ordu birliklerinin çıkarılması büyük hata” demişti.