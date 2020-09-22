Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Merkel ve Michel ile görüşecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile bugün saat 14.00'te video konferans gerçekleştirecek.

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