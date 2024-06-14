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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya lideri Lula'yla bir araya geldi | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya lideri Lula'yla bir araya geldi

        G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borgo Egnazia'da temasları kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:25 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:25
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        Brezilya lideriyle görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşme gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnazia'da temasları kapsamında Lula da Silva ile görüşmesinde, Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlar ve bu katliamları durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in son dönemde iyice yalnızlaştığını, zulmün sona erdirilmesi için İsrail'e yönelik baskının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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