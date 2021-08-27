Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Savaşta caminin kubbesinde ve minaresinde ciddi tahribat olmuştur. Savaştan sonra caminin kullanılması için acil ihtiyaçları için bir düzenleme yapıldı. Saray Bosna'nın sembolü olan bu eseri tekrar eski görkemine kavuşturmak için 6 sene önce harekete geçtik. 20 Mayıs 2015 tarihinde iki ülkenin Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında caminin restorasyonu için bir işbirliği protokolünü imzaladık.

Esasen caminin açılışını 21 Mart 2021 tarihinde Miraç gecesinde yapmayı planlıyorduk. Ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle camimizin açılışını ertelemek durumunda kaldık. Bugün sizlerle bu mübarek cuma gününde caminin açılışını gerçekleştirmekten bahtiyarlık duyuyoruz. Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Namazlarıyla dualarıyla bu eseri ihya edecek kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

Açılış sonrasında Musalla Caddesi'nde resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, daha sonra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi binasına geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeliko Komşiç, Konsey Üyesi Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile yapacağı görüşmelerde Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleri ile gözden geçirilerek, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmeler sonrasında Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak.