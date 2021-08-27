Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Savaşta caminin kubbesinde ve minaresinde ciddi tahribat olmuştur. Savaştan sonra caminin kullanılması için acil ihtiyaçları için bir düzenleme yapıldı. Saray Bosna'nın sembolü olan bu eseri tekrar eski görkemine kavuşturmak için 6 sene önce harekete geçtik. 20 Mayıs 2015 tarihinde iki ülkenin Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında caminin restorasyonu için bir işbirliği protokolünü imzaladık.
Esasen caminin açılışını 21 Mart 2021 tarihinde Miraç gecesinde yapmayı planlıyorduk. Ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle camimizin açılışını ertelemek durumunda kaldık. Bugün sizlerle bu mübarek cuma gününde caminin açılışını gerçekleştirmekten bahtiyarlık duyuyoruz. Caminin restorasyonunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Namazlarıyla dualarıyla bu eseri ihya edecek kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."
Açılış sonrasında Musalla Caddesi'nde resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, daha sonra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi binasına geçecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeliko Komşiç, Konsey Üyesi Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile yapacağı görüşmelerde Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleri ile gözden geçirilerek, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmeler sonrasında Erdoğan, Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!