Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

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