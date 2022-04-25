Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres’i kabul etti

AA

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Guterres, Ankara ziyaretinin ardından 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek.

Moskova ziyaretinin ardından da 28 Nisan'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya gelecek.