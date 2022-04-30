Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'daki savaşa dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Erdoğan, görüşmede, gerek İnsani Temas Grubu gerek tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya aklıselimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi.

GUTERRES'İN ANKARA-MOSKOVA-KİEV ZİYARETİ

BM Genel Sekreteri, Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı ele aldıktan sonra Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Guterres, 27 Nisan'da da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres 25 Nisan'da bir araya gelmişti.